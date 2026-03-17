La composition du PSG est tombée avec une surprise
Le choc est lancé. Après avoir fait le travail au Parc des Princes la semaine passée, le Paris Saint-Germain défie Chelsea dans son antre de Stamford Bridge pour assurer de se hisser au stade des quarts de finale. Pour cette rencontre, Luis Enrique a opté pour un seul changement dans son onze de départ.
Barcola et Kvara titulaires, Doué sur le banc
Par rapport au match aller, un seul changement a donc été opéré par le technicien espagnol puisque que Khvicha Kvaratskhelia , auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Vitinha sur la pelouse du Parc (5-2) prend la place de Désiré Doué .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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