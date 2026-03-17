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La composition du PSG est tombée avec une surprise
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 20:11

La composition du PSG est tombée avec une surprise

La composition du PSG est tombée avec une surprise

Le choc est lancé. Après avoir fait le travail au Parc des Princes la semaine passée, le Paris Saint-Germain défie Chelsea dans son antre de Stamford Bridge pour assurer de se hisser au stade des quarts de finale. Pour cette rencontre, Luis Enrique a opté pour un seul changement dans son onze de départ.

Barcola et Kvara titulaires, Doué sur le banc

Par rapport au match aller, un seul changement a donc été opéré par le technicien espagnol puisque que Khvicha Kvaratskhelia , auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Vitinha sur la pelouse du Parc (5-2) prend la place de Désiré Doué .…

LB pour SOFOOT.com

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