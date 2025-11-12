 Aller au contenu principal
Pour Thomas Tuchel, le trio Kane, Bellingham et Foden ne peut pas fonctionner
information fournie par So Foot 12/11/2025 à 19:01

Un choix d’ultra riche

Interrogé sur TalkSport, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a balancé un pavé dans la mare : Harry Kane, Jude Bellingham et Phil Foden ne peuvent pas jouer ensemble dans la même équipe. Pas parce qu’ils manquent de talent, loin de là, mais parce que Tuchel refuse de tordre son système pour faire plaisir aux stars. « Pour l’instant, si nous conservons la même structure, ils ne peuvent pas jouer. Pas pour l’équilibre que nous avons développé, pas pour la structure qui comprend également des ailiers spécialistes à leur poste » , a-t-il détaillé.…

SF pour SOFOOT.com

