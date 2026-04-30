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Pour Strasbourg, la C4 ou la charrette
information fournie par So Foot 30/04/2026 à 01:22

Pour Strasbourg, la C4 ou la charrette

Pour Strasbourg, la C4 ou la charrette

Distancé en Ligue 1 et privé de finale de Coupe de France, Strasbourg n’a plus qu’une seule possibilité pour redorer son blason cette saison : la Ligue Conférence. Ce qui passe par une grande performance ce jeudi soir, sur le terrain du Rayo Vallecano, pour jouer une place en finale la semaine prochaine à la Meinau.

C’est le moment. À ce stade, Strasbourg est sur un fil, et tout est encore possible. Cette saison marque l’histoire du club, avec une finale européenne et pourquoi pas un titre. Mais aussi une version moins rose, faite de quêtes inachevées, dont on retiendrait surtout les secousses de la multipropriété. Le Racing a son destin en mains avant de défier le Rayo Vallecano en demi-finales de Ligue Conférence. Et cette fois, il ne faudra pas craquer.

Désillusions nationales

Intriguant septième de Ligue 1 l’an passé, Strasbourg fera probablement moins bien cette saison. Au fil des semaines, le Racing a grillé toutes ses cartouches en ne gagnant que quatre fois sur les onze dernières journées. Il lui reste quatre matchs de championnat à jouer, face à Toulouse, Angers, Brest et Monaco, et il occupe actuellement le huitième rang, hors des clous pour l’Europe. Pas un classement particulièrement enivrant. Strasbourg aurait dû jouer, au minimum, une place en Ligue Europa. Le top 5 est déjà loin. La septième place, potentiellement qualificative pour les barrages de la Ligue Conférence, est encore à portée de crampons (cinq points de retard sur Monaco, avec un match en moins). Mais pourra-t-on dire que Strasbourg a réussi sa saison sur la base d’une septième place en championnat ? Non.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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