Au fait, n’oublions pas Mateta pour les Bleus

Après un transfert avorté cet hiver et un pépin au genou, Jean-Philippe Mateta a repris quelques bonnes habitudes avec Crystal Palace, opposé au Shakhtar en demi-finales de Ligue Conférence. Le grand JP peut rêver d’un trophée européen... et d’une place chez les Bleus pour le Mondial ?

Ce n’est pas un match dont tout le monde parlera cette semaine : ce jeudi soir, Crystal Palace se déplace en Pologne pour affronter le Shakhtar Donetsk en demi-finales allers de Ligue Conférence. Ce n’est pas non plus un homme dont tout le monde parlera dans les prochains jours, quand il faudra débattre de la liste à venir de Didier Deschamps pour la Coupe du monde : Jean-Philippe Mateta. L’attaquant rêve sûrement de fêter ses 29 ans aux States, le 28 juin prochain, deux jours après le dernier match de poule des Bleus contre la Norvège. Après la blessure de Hugo Ekitiké, il n’est pas le premier cité parmi les prétendants, où s’est glissé Estéban Lepaul, meilleur buteur du championnat de France, mais il pourrait avoir son mot à dire.

Milan à t’attendre

Ce n’est pas The Revenant, Mateta ne s’étant pas battu avec un ours à mains nues, mais il a longtemps été hors jeu cette saison. Depuis quelques semaines, l’attaquant de Palace retrouve petit à petit son souffle après avoir été embêté par une vilaine blessure au genou. Il avait refusé de se faire opérer dans l’espoir de rejoindre l’AC Milan et de multiplier ses chances pour faire partie de la liste des 26 de Deschamps pour l’aventure américaine cet été. Rien d’irrationnel pour celui qui a découvert la sélection à la surprise générale en octobre dernier et avait planté deux pions en trois matchs. Il avait enchaîné deux rassemblements, puis l’imbroglio du mercato de janvier a changé la donne, son absence des terrains pendant près de deux mois n’ayant pas facilité une possible convocation en mars.…

Par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com