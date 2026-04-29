PSG-Bayern Munich : le penalty de la discorde
Un match somptueux… avec des petites polémiques quand même. Assurant le spectacle lors de la demi-finale aller de Ligue des champions avec notamment neuf buts inscrits, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont entendu l’arbitre siffler deux penaltys. Or, le premier (accordé en faveur des Allemands, à la suite d’un contact entre Willian Pacho et Luis Díaz au quart d’heure de jeu) n’est pas accepté par tout le monde .
Le da primero con la plancha e impide que toque balón, para mi no es penalti, o no es nada o es antes falta de Luis Diaz pic.twitter.com/N7l0j3z0A4…
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