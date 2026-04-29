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Pas de demi-finale retour pour Julian Alvarez ?
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 23:57

Pas de demi-finale retour pour Julian Alvarez ?

Pas de demi-finale retour pour Julian Alvarez ?

Soirée frustrante, pour Julian Alvarez. Car s’il a permis à l’Atlético de Madrid d’égaliser et d’éviter la défaite en transformant un penalty un peu avant l’heure de jeu, l’attaquant n’a pas réussi à faire gagner son équipe contre Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions. Surtout, l’avant-centre a dû sortir à la 77 e minute en raison d’une blessure après un duel avec Eberechi Eze et a été remplacé par Alex Baena

Privé de seconde manche ?

Un pépin physique qui pourrait le priver de la manche retour , alors qu’il représente l’arme offensive numéro une des Colchoneros : l’Argentin est ainsi devenu le Sud-Américain le plus rapide à inscrire 25 buts en C1 (en 41 matchs dans la compétition, juste devant les 42 d’un certain Lionel Messi), mais aussi le tout premier homme de son club à marquer dix fois sur une même campagne européenne.…

FC pour SOFOOT.com

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