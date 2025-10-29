 Aller au contenu principal
Pour son retour à Metz, Matthieu Udol n’a pas eu le droit à des places pour ses proches
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 00:05

Et vous, comment se passe la relation avec votre ex ?

Une relation longue de 19 ans ne s’oublie pas du jour au lendemain, si ? Celle entre Matthieu Udol et le FC Metz, commencée dès l’enfance au centre de formation, marquée dans la chair avec quatre ruptures du ligament croisé du genou droit, et symbolisée par une fidélité à toute épreuve, s’est terminée en eau de boudin.…

EL pour SOFOOT.com

