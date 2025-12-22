Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Luis Castro rebondit en Espagne
information fournie par So Foot•22/12/2025 à 10:06
Luis Castro rebondit en Espagne
Pas le temps de niaiser.
Limogé par Nantes il y a dix jours, Luis Castro n’a pas traîné pour retrouver un banc.
Le technicien portugais de 45 ans s’est engagé ce samedi avec Levante
, bon dernier de Liga, comme l’a officialisé le club valencien.…
Encore un coup dur pour la défense du Maroc. Après à peine dix-huit minutes de jeu dans cette Coupe d’Afrique des nations, l e Maroc a perdu son défenseur Romain Saïss sur blessure , remplacé par Jawad El-Yamiq en charnière centrale. Pas de quoi empêcher les Lions ...
Lire la suite
L’OM a parfaitement achevé son année 2025 en signant un large succès en 32es de finale face à Bourg-en-Bresse (0-6). Troisièmes de Ligue 1 et toujours en course pour la qualification en barrage de la Ligue des champions, les Marseillais devront toutefois ne pas ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer