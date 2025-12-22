 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Castro rebondit en Espagne
information fournie par So Foot 22/12/2025 à 10:06

Luis Castro rebondit en Espagne

Luis Castro rebondit en Espagne

Pas le temps de niaiser.

Limogé par Nantes il y a dix jours, Luis Castro n’a pas traîné pour retrouver un banc. Le technicien portugais de 45 ans s’est engagé ce samedi avec Levante , bon dernier de Liga, comme l’a officialisé le club valencien.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Samuel Umtiti déclare sa flamme à Lecce
    Samuel Umtiti déclare sa flamme à Lecce
    information fournie par So Foot 22.12.2025 09:54 

    Des nouvelles de Big Sam. Fraîchement retraité, Samuel Umtiti s’est confié sur sa carrière de joueur et ses ambitions dans une interview à la Gazzetta dello Sport ce dimanche .… CMF pour SOFOOT.com

  • Romain Saïss donne de ses nouvelles après sa sortie sur blessure
    Romain Saïss donne de ses nouvelles après sa sortie sur blessure
    information fournie par So Foot 22.12.2025 09:24 

    Encore un coup dur pour la défense du Maroc. Après à peine dix-huit minutes de jeu dans cette Coupe d’Afrique des nations, l e Maroc a perdu son défenseur Romain Saïss sur blessure , remplacé par Jawad El-Yamiq en charnière centrale. Pas de quoi empêcher les Lions ... Lire la suite

  • CAN 2025 : le Maroc bat les Comores et lance parfaitement sa compétition
    CAN 2025 : le Maroc bat les Comores et lance parfaitement sa compétition
    information fournie par France 24 22.12.2025 08:05 

    Le Maroc a battu les Comores (2-0) lors du match d'ouverture de la CAN 2025. Après un premier but de Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi a scellé le score en s'offrant un magnifique retourné acrobatique.

  • OM : Attention au bug de l’an 2026 !
    OM : Attention au bug de l’an 2026 !
    information fournie par So Foot 22.12.2025 04:49 

    L’OM a parfaitement achevé son année 2025 en signant un large succès en 32es de finale face à Bourg-en-Bresse (0-6). Troisièmes de Ligue 1 et toujours en course pour la qualification en barrage de la Ligue des champions, les Marseillais devront toutefois ne pas ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank