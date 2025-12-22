Chelsea humilie Liverpool
Les Blues jouent dans une autre catégorie que Liverpool.
En quart de finale de la Women’s League Cup entre Chelsea FC et Liverpool FC , les Blues ont donné une véritable leçon aux Reds . Dimanche, lors de la démonstration éclatante (9-1) de Chelsea , la Suédoise Johanna Rytting Kaneryd s’est particulièrement illustrée. C’est elle qui a notamment inscrit le but du 5-0 juste après la pause. La défenseure Jenna Clark a bien réduit l’écart pour Liverpool en portant le score à 1-5, mais les Blues ont ensuite ajouté quatre buts en l’espace d’un quart d’heure, manquant d’un rien d’atteindre un score à deux chiffres. Le résultat aurait même pu être plus lourd encore si deux buts de Chelsea n’avaient pas été refusés pour des fautes offensives.…
