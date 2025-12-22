Liverpool craint le pire pour Alexander Isak
Grande inquiétude autour du Suédois.
Selon les médias anglais, le Liverpool FC craint une fracture de la jambe pour son attaquant Alexander Isak , ce qui entraînerait une absence de plusieurs mois. Toutefois, les résultats de l’IRM ne sont pas encore connus.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer