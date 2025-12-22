Pep Guardiola pèsera tous ses joueurs au retour de Noël
Mollo sur la dinde et le Christmas cake.
Vainqueur de West Ham ce samedi (3-0), Manchester City a enchaîné une cinquième victoire de rang en Premier League, lui permettant de rester à deux points du leader Arsenal au classement. Formidable ? Oui, mais Pep Guardiola met en garde contre tout relâchement, comme le rapporte Reuters . …
CMF pour SOFOOT.com
