Pep Guardiola pèsera tous ses joueurs au retour de Noël
information fournie par So Foot 22/12/2025 à 10:47

Pep Guardiola pèsera tous ses joueurs au retour de Noël

Pep Guardiola pèsera tous ses joueurs au retour de Noël

Mollo sur la dinde et le Christmas cake.

Vainqueur de West Ham ce samedi (3-0), Manchester City a enchaîné une cinquième victoire de rang en Premier League, lui permettant de rester à deux points du leader Arsenal au classement. Formidable ? Oui, mais Pep Guardiola met en garde contre tout relâchement, comme le rapporte Reuters .

CMF pour SOFOOT.com

