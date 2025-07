Pour Selma Bacha, l'Allemagne n'a « rien proposé »

Frustration, quand tu nous tiens…

Éliminées aux tirs au but par l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro féminin, les joueuses de l’équipe de France peuvent l’avoir mauvaise. En témoignent les propos de Selma Bacha, qui s’est dit « forcément déçue » et a parlé de loterie face aux médias : « On a eu deux buts refusés et une barre transversale, la gardienne a été exceptionnelle. Les tirs au but, c’est une chance sur deux. Je n’ai pas les mots, c’est une aventure qui s’arrête. On a tout simplement joué comme on savait le faire, on a eu la possession. On voulait prendre du plaisir, on s’est un peu précipité sur certaines choses et on a manqué de chance. » …

FC pour SOFOOT.com