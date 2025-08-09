 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour sa première avec Southampton, Will Still s’offre un match dingue
information fournie par So Foot 09/08/2025 à 17:11

Pour sa première avec Southampton, Will Still s’offre un match dingue

Pour sa première avec Southampton, Will Still s’offre un match dingue

Un scénario digne d’un film à suspense.

Pour la reprise du Championship, Will Still, récemment intronisé entraîneur de Southampton, a failli débuter sa saison sous le signe de la soupe à la grimace . Au terme d’une partie haletante, ses Saints s’imposent finalement 2-1 face à Wrexham dans un scénario à couper le souffle .…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un finish de fou furieux et un match nul entre Guingamp et Le Mans
    Un finish de fou furieux et un match nul entre Guingamp et Le Mans
    information fournie par So Foot 09.08.2025 16:12 

    Guingamp 3-3 Le Mans Buts : Demouchy (72 e ), D. Gomis (87 e ) & Mafouta (90 e +9) pour Guingamp // Quarshie (18 e ), Ribelin (40 e ) & Harhouz (90 e +11) Expulsion : Harhouz (90e+12) pour Le Mans … JB pour SOFOOT.com

  • Donnarumma réaffirme son statut de numéro un... dans son assiette
    Donnarumma réaffirme son statut de numéro un... dans son assiette
    information fournie par So Foot 09.08.2025 15:54 

    Gianluigi Donnarumma est bien dans son assiette. Alors que Lucas Chevalier aurait déjà signé son contrat au Paris Saint-Germain et devrait être officialisé dans les prochaines heures, le gardien italien, jusqu’ici titulaire indiscutable dans la cage du PSG , voit ... Lire la suite

  • Brest tient le remplaçant de Marco Bizot
    Brest tient le remplaçant de Marco Bizot
    information fournie par So Foot 09.08.2025 14:30 

    Dure mission que de remplacer Marco Bizot . Quatre ans après son arrivée en Finistère, le Néerlandais a mis les voiles cet été, direction Aston Villa. Pour le suppléer , le Stade brestois est allé chercher du côté de la Côte d’Azur : cette saison, le gardien numéro ... Lire la suite

  • United tient officiellement son nouveau numéro neuf, et il coûte 85 millions
    United tient officiellement son nouveau numéro neuf, et il coûte 85 millions
    information fournie par So Foot 09.08.2025 13:04 

    La dernière pièce du puzzle ? 74 millions sur Matheus Cunha, 81 sur Bryan Mbeumo, et désormais 85 sur Benjamin Šeško : en annonçant la signature de l’attaquant du RB Leipzig ce samedi, Manchester United boucle le (coûteux) chantier réalisé sur le front de son attaque.… ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank