Pour sa première avec Southampton, Will Still s’offre un match dingue
Un scénario digne d’un film à suspense.
Pour la reprise du Championship, Will Still, récemment intronisé entraîneur de Southampton, a failli débuter sa saison sous le signe de la soupe à la grimace . Au terme d’une partie haletante, ses Saints s’imposent finalement 2-1 face à Wrexham dans un scénario à couper le souffle .…
JD pour SOFOOT.com
