Malgré un triplé de Diedhiou, Amiens remporte un match de dingue contre Clermont

Amiens 4-3 Clermont

Buts : Léautey (13 e ), Lo (32 e ), Kandil (39 e ) et Averlant (90 e ) pour les Picards // Diedhiou (8 e , 45 e +5 et 71 e ) pour les Auvergnats

L’éternel Diedhiou ne suffit pas. Malgré un triplé de son grand attaquant sénégalais, le Clermont Foot repart sans point d’Amiens après le troisième match le plus prolifique de la saison de Ligue 2. Les Auvergnats peuvent s’inquiéter : ils restent quinzièmes de Ligue 2, mais ont désormais autant de points qu’Amiens, seizièmes et barragistes. Ils n’ont gagné qu’une fois lors de leurs huit dernières sorties. …

UL pour SOFOOT.com