Pour remplacer un gardien passé par le Barça, Dunkerque engage un portier madrilène

Habla español ?

Entre son ancien portier, Adrián Ortolá, formé à Barcelone et depuis parti à Guingamp, et son nouveau coach, Albert Sanchez, made in la Masia, on pensait que Dunkerque s’était mis à l’heure barcelonaise. Mais les Nordistes ont changé de cap, privilégiant la capitale espagnole . Le club nordiste vient d’annoncer son nouveau gardien. Il s’agit de Marcos Lavín, 28 ans, formé au Real Madrid mais qui n’a pas eu la carrière d’un Casillas. Loin de là.…

RFP pour SOFOOT.com