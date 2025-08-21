Pour remplacer Rabiot, l'OM ciblerait un milieu du Barça
Marseille veut marquer le coup.
L’OM a débuté la saison en faisant du l’OM. Une belle prépa et puis patatras, l’explosion après la défaite contre le Stade rennais, avec en bonus une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et la crise qui agite Marseille cette semaine.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer