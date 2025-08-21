 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pour remplacer Rabiot, l'OM ciblerait un milieu du Barça
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 12:38

Pour remplacer Rabiot, l'OM ciblerait un milieu du Barça

Pour remplacer Rabiot, l'OM ciblerait un milieu du Barça

Marseille veut marquer le coup.

L’OM a débuté la saison en faisant du l’OM. Une belle prépa et puis patatras, l’explosion après la défaite contre le Stade rennais, avec en bonus une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et la crise qui agite Marseille cette semaine.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
