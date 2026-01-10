Pour remercier les supporters de Bournemouth, Semenyo se paie une page de pub dans le journal local
Son but à la 90 e +5 contre Tottenham, mercredi pour son dernier match, n’avait pas suffi : Antoine Semenyo voulait marquer le coup.
« À tous les fans de Bournemouth, merci pour tous les souvenirs. Je vous souhaite tout le meilleur. » Ce message trop trop trop mignon de l’attaquant adressé aux supporters des Cherries – qu’il quitte après trois saisons pour rejoindre Manchester City contre 72 millions d’euros – n’a pas été publié sur Instagram ou dans un communiqué de presse, mais sur une pleine page du Bournemouth Echo , ce samedi. L’international ghanéen a en effet acheté une page de publicité du journal local afin de pouvoir faire des adieux dignes de ce nom à son public.…
