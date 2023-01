Pour qui ? Quand ? Quel montant ? Tout savoir sur le chèque carburant

Le gouvernement a mis fin à la ristourne à la pompe début janvier. Les prix des carburants ont tout de suite flambé, mais une « indemnité carburant » a été mise en place pour aider les actifs les plus modestes, ceux qui ne peuvent faire autrement que de prendre leur voiture pour aller travailler. Selon la Première ministre Élisabeth Borne, près de dix millions de Français pourront bénéficier de ce nouveau chèque carburant d'un montant de 100 euros. Les personnes éligibles doivent en faire la demande sur le site des impôts à compter de lundi 16 janvier, et jusqu'au 28 février. À noter que les premiers versements tomberont sur les comptes des bénéficiaires à partir de fin janvier, rapporte Le Figaro .

Comme les autres dispositifs d'aides du gouvernement (chèque fioul, chèque énergie…), le chèque carburant est attribué sous conditions de revenus. Le site des impôts précise ainsi qu'il faut être résident fiscal en France, avoir au moins 16 ans, et « appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de l'année 2021 soit inférieur ou égal à 14 700 euros ». Autrement dit, une personne seule ne peut avoir gagné plus de 1 314 euros nets par mois l'an passé, un couple avec un enfant 3 285 euros et un couple avec trois enfants 5 255 euros.

Précision : les personnes sans emploi, comme les retraités et les parents au foyer, ne sont pas

