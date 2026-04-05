Les affiches des demi-finales de FA Cup sont connues

Demandez le programme ! On connaît les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la FA Cup , outre-Manche. Opposé à West Ham, Leeds a en effet validé son ticket après la séance de tirs au but . Les Peacocks se sont pourtant fait très peur, eux qui menaient 2-0 à l’entame du temps additionnel avant de concéder deux buts en trois minutes. Une prolongation plus tard, et alors qu’Alphonse Areola était sorti blessé au mollet côté Hammers , Lucas Perri s’est finalement mué en héros en repoussant les tentatives de Jarrod Bowen et de Pablo.

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TB pour SOFOOT.com