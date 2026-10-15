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Le Conseil national de l'éthique ne veut pas de banderoles politiques en tribunes
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 12:15

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Le Conseil national de l'éthique ne veut pas de banderoles politiques en tribunes

Le Conseil national de l'éthique ne veut pas de banderoles politiques en tribunes

Tribunes neutres. Le Conseil national de l’éthique n’a pas dû apprécier certaines banderoles affichées dans quelques stades de Ligue 1 le week-end dernier. « Stop aux violences policières disproportionnées et systématiques » pouvait-on ainsi lire à Bollaert ou « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste » pour PSG-Le Mans. Au point de rédiger un communiqué pour recommander aux groupes de supporters de cesser les messages politiques en tribunes.

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