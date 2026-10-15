La statistique improbable d’Aston Villa après le carton contre Fenerbahçe

Ligue des champions > Premier League. Aston Villa a proposé une véritable démonstration offensive ce mercredi soir en Ligue des champions (6-0) face à une équipe de Fenerbahçe qui s’est contentée de faire de la figuration devant les hommes d’Unai Emery, malgré quelques tentatives vaines sur le but de Zion Suzuki.

Unai Emery n’a pas voulu en faire des caisses

Avec ce succès, le club de Birmingham empoche un deuxième succès en autant de rencontres de C1 et se glisse derrière les intouchables PSG et FC Barcelone en tête de la phase de ligue. Aston Villa a marqué plus de buts en Ligue des champions qu’en Premier League cette saison . (9 en C1, 6 en PL). Villa a même autant marqué en 90 minutes mercredi soir que sur l’ensemble de la saison dans le championnat anglais cette saison.…

MB pour SOFOOT.com