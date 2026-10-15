L'accueil très houleux réservé à Mason Greenwood pour son retour en Angleterre

Tonnerre de sifflets chez les supporters des Villans . Paria en Angleterre depuis les accusations de tentative de viol et de violences conjugales portées par sa compagne Harriet Robson, Mason Greenwood s’est fait conspuer ce mercredi soir sur la pelouse d’Aston Villa. Sifflets, chants injurieux et une claque 6-0 : ses détracteurs n’ont pas pu rêver mieux.

Des huées à chaque ballon touché

On ne l’avait plus vu sur une pelouse anglaise depuis le 22 janvier 2022 et un match contre West Ham. Mason Greenwood était alors un joueur prometteur de Manchester United. Une semaine plus tard, le joueur, alors âgé de 20 ans, était arrêté pour violences conjugales et tentative de viol sur sa compagne. Les charges seront abandonnées un an plus tard, après le retrait de témoins clés et de nouveaux éléments dans l’enquête. …

LT pour SOFOOT.com