Pour lutter contre le piratage, la Liga incite à la dénonciation
Wanted : dead or alive. La Liga continue de renforcer sa lutte contre les diffusions de football en streaming, mais la méthode est un peu plus western.
Pour inciter les citoyens à dénoncer ces pratiques frauduleuses sur son canal de plaintes, le programme propose désormais comme récompense un billet de 50 euros, informe l’organisation dans un communiqué de presse publié ce mercredi.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer