Pour lutter contre le piratage, la Liga incite à la dénonciation

Pour lutter contre le piratage, la Liga incite à la dénonciation

Wanted : dead or alive. La Liga continue de renforcer sa lutte contre les diffusions de football en streaming, mais la méthode est un peu plus western.

Pour inciter les citoyens à dénoncer ces pratiques frauduleuses sur son canal de plaintes, le programme propose désormais comme récompense un billet de 50 euros, informe l’organisation dans un communiqué de presse publié ce mercredi.…

CM pour SOFOOT.com