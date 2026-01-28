JO 2026/Biathlon: "L'or olympique est un gros objectif", prévient Perrot

Eric Perrot lors de la coupe du monde de biathlon en République tchèque

Leader de la Coupe du monde de biathlon à neuf jours du début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, le Français Eric Perrot sera l'un des grands favoris pour les quatre courses individuelles masculines et ne cache ‍pas ses ambitions de décrocher, au moins, une médaille d'or.

"Les Jeux réussis, c'est assez simple : il y a l'or olympique qui est un gros objectif, individuellement et collectivement", a-t-il déclaré mercredi en conférence de presse.

"J'ai quand même ce rêve qui m'anime, je suis impatient d'aller à Anterselva (site du biathlon) ‌et d'enfiler cette tenue olympique. ll y a toujours des ambitions qui sont encore plus élevées, un objectif qui est très fort, et on sait que ce ne sont pas des occasions récurrentes, donc ça donne particulièrement envie de réussir."

Le Savoyard de 24 ans ne ​pouvait pas rêver meilleure dynamique pour aborder les Jeux olympiques. Il surfe sur trois podiums consécutifs sur les courses individuelles, dont deux ⁠victoires à Nove Mesto (République tchèque), le week-end dernier, sur l'individuel court et la mass start.

Grâce à son troisième succès de l'hiver et le septième de sa carrière, Eric Perrot a endossé le dossard jaune de leader du classement général ⁠de la Coupe du monde, avec 37 points d'avance sur ‍l'Italien Tommaso Giacomel.

"Je m'imaginais pouvoir démarrer les Jeux olympiques avec le maillot jaune sur le dos. C'était ⁠mon objectif et, à partir du moment où je me fixe un objectif, je sais que c'est possible. Je suis très satisfait de l'accomplir", a-t-il assuré.

"La confiance en elle-même, actuellement, je n'en ai pas besoin. J'ai la chance d'avoir un bon bagage de confiance ces dernières années. Je n'ai ​pas besoin d'une surconfiance avant les Jeux. Au contraire, je n'ai pas envie de m'endormir sur ces bons résultats mais le fait de monter en puissance me donne confiance sur ma programmation, ma préparation."

Depuis sa première course en Coupe du monde, en mars 2021, le natif de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) n'a cessé ⁠de progresser au fil des saisons pour s'imposer parmi les meilleurs biathlètes de la planète. Il a changé de dimension la ​saison passée avec une troisième place au classement général de la Coupe du monde et surtout son ​premier titre mondial sur l'individuel.

"DES ÉTOILES ​DANS LES YEUX"

Présent aux Jeux olympiques de Pékin 2022 en tant que remplaçant, le biathlète de Peisey-Vallandry (Savoie) participera pour la première fois en tant ​qu'acteur.

"J'ai pu vivre ces Jeux. Mes plus gros souvenirs, c'est de regarder avec Antonin (Guigonnat), ⁠sur le pas de tir, Quentin Fillon Maillet gagner les courses", s'est souvenu le médaillé de bronze de la poursuite aux derniers Mondiaux.

"Je me disais : 'Ça doit être magique de s'installer à cette cible numéro un au dernier tir pendant les JO'. J'avais des étoiles dans les yeux rien que de m'imaginer ça. Aujourd'hui, je sais que je vais pouvoir passer de l'autre côté."

Eric Perrot rêve d'imiter Quentin Fillon Maillet, qui avait excellé pendant les Jeux de 2022 avec ‌cinq médailles en six courses, dont le titre olympique sur la poursuite et l'individuel.

"J'en rêve souvent", a-t-il reconnu. "Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. C'est peut-être inconscient, mais je me dis pourquoi pas. C'est possible de gagner une course alors pourquoi pas en gagner six ?"

Ce serait une bonne nouvelle pour la délégation française, qui comptera sur le biathlon pour garnir le tableau des médailles.

"J'attends de nous qu'on soit à la hauteur, j'attends de moi d'être à la hauteur et j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice", a-t-il conclu.

Le relais mixte lancera le biathlon aux Jeux, le 8 ‌février.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)