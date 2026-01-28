En National 1, son aventure s'arrête sur un carton rouge
Seize matchs, un carton rouge précoce, et c’est fini. L’US Orléans a annoncé ce mercredi le départ immédiat de son gardien de but Charly Jan.
Le portier de 26 ans avait fait parler de lui ce vendredi lors du match de National 1 contre le FC Sochaux, lorsqu’il avait été expulsé dès la 13ᵉ minute, provoquant en partie la défaite 1-2 à domicile de son équipe.…
JE pour SOFOOT.com
