En National 1, son aventure s'arrête sur un carton rouge

Seize matchs, un carton rouge précoce, et c’est fini. L’US Orléans a annoncé ce mercredi le départ immédiat de son gardien de but Charly Jan.

Le portier de 26 ans avait fait parler de lui ce vendredi lors du match de National 1 contre le FC Sochaux, lorsqu’il avait été expulsé dès la 13ᵉ minute, provoquant en partie la défaite 1-2 à domicile de son équipe.…

JE pour SOFOOT.com