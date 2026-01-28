Rugby: Atonio, hospitalisé pour un accident cardiaque, met fin à sa carrière de joueur

Uini Atonio après un match des Six Nations à Cardiff

Le pilier droit français Uini Atonio a été admis à l'hôpital à la suite d'un "accident ‍cardiaque" et "demeure, sous surveillance, en soins intensifs", a annoncé mercredi son club, le Stade rochelais, qui précise que "son état est aujourd'hui stable".

"À ‌l’issue de son hospitalisation, Uini devra observer une longue période de convalescence. Il est désormais établi qu’il ne pourra pas poursuivre ​sa carrière de joueur", a ajouté le club maritime dans ⁠un communiqué. "Uini occupe une place particulière dans l’histoire et dans le cœur de notre club. Cette nouvelle nous touche ⁠profondément."

Le pilier droit ‍de 35 ans avait été sélectionné par Fabien Galthié ⁠dans la première liste de 42 joueurs amenés à préparer avec le XV de France la première rencontre du Tournoi des Six ​Nations face à l'Irlande, le 5 février. Mais lundi, la Fédération française de rugby (FFR) avait annoncé son forfait et son remplacement par Georges-Henri ⁠Colombe sans dévoiler la raison.

Né en Nouvelle-Zélande, Uini Atonio ​compte 68 sélections en équipe de France, avec laquelle ​il a remporté ​les Six Nations en 2022, avec le Grand Chelem, et en 2025. ​Avec La Rochelle, qu'il a ⁠rejoint en 2011, il a décroché deux Champions Cup en 2022 et 2023.

Il a joué son dernier match le 18 janvier face aux Harlequins en Champions Cup.

"Uini est une personne magnifique, qui comptait vraiment aussi ‌bien en tant que joueur qu'en tant qu'homme dans le groupe", a salué William Servat, co-entraîneur des avants du XV de France, depuis Marcoussis. "On lui souhaite un bon rétablissement. On est tous, bien évidemment, touché et triste de ce qui lui arrive."

(Rédigé par Vincent Daheron, ‌édité par Kate Entringer)