Un chiffre record de dépenses sur le mercato foot dans le monde en 2025
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 18:06

Le football vit bien. Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, l’heure est déjà aux premiers bilans. Selon un rapport publié ce mercredi par la FIFA, les mercatos de l’année 2025 ont franchi un cap historique : plus de 10 milliards d’euros dépensés par les clubs, un nouveau record, en hausse de 50 % par rapport à 2024. En baisse l’année précédente, le marché des transferts a donc repris des couleurs en 2025.

Les joueurs français sont les plus prisés

Les joueurs français sont ceux pour qui les clubs ont le plus dépensé : 1,67 milliard de dollars en tout pour s’attacher leurs services en 2025, suivis par les joueurs brésiliens (1,21 milliard de dollars).…

