Pour Luis Enrique, le PSG était bien meilleur que Lens

La positive attitude. Après des vacances bien méritées, Luis Enrique veut rester zen et ne pas céder trop rapidement à la noirceur ambiante. Malgré la défaite du PSG au trophée des champions contre Lens (1-0), l’entraîneur espagnol, qui avait tout de même glané un titre plus tôt dans la semaine, s’est dit satisfait du contenu proposé par son équipe.

« On méritait plus »

« Pour moi, le rythme et les situations de jeu étaient très positifs. Je suis très content de ce que j’ai vu pendant tout le match et notamment la première période. C’est le match durant lequel Lens a eu le moins d’occasions face à nous comparé aux dernières confrontations. Je suis content, pas du résultat, mais on méritait plus » , a-t-il déclaré en conférence de presse.…

EL pour SOFOOT.com