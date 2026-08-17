 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour Luis Enrique, le PSG était bien meilleur que Lens
information fournie par So Foot 17/08/2026 à 09:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Pour Luis Enrique, le PSG était bien meilleur que Lens

Pour Luis Enrique, le PSG était bien meilleur que Lens

La positive attitude. Après des vacances bien méritées, Luis Enrique veut rester zen et ne pas céder trop rapidement à la noirceur ambiante. Malgré la défaite du PSG au trophée des champions contre Lens (1-0), l’entraîneur espagnol, qui avait tout de même glané un titre plus tôt dans la semaine, s’est dit satisfait du contenu proposé par son équipe.

« On méritait plus »

« Pour moi, le rythme et les situations de jeu étaient très positifs. Je suis très content de ce que j’ai vu pendant tout le match et notamment la première période. C’est le match durant lequel Lens a eu le moins d’occasions face à nous comparé aux dernières confrontations. Je suis content, pas du résultat, mais on méritait plus » , a-t-il déclaré en conférence de presse.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine
    Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:33 

    Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette ... Lire la suite

  • Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine
    Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:31 

    Le club italien de Cagliari a annoncé ce lundi que Yael Trepy, jeune joueur français de 20 ans et natif de Villeneuve-Saint-Georges, a été admis en soins intensifs à l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari . D’après Sky Sports, l’attaquant se trouvait dans une ... Lire la suite

  • Un international suisse s'engage à l'Olympiakos
    Un international suisse s'engage à l'Olympiakos
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:23 

    Il y a Pirée comme destination. Après Jhon Lucumí, Bologne perd un autre titulaire en la personne de Remo Freuler, qui rejoint librement l’Olympiakos. L’international suisse (94 sélections) sort d’une Coupe du monde terminée pour la première fois en quarts de finale ... Lire la suite

  • La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
    La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
    information fournie par So Foot 17.08.2026 10:52 

    Trois ans après Juan Cuadrado, la Juve accueille un Colombien. Ce lundi matin, la Juventus a officialisé le recrutement du défenseur central Jhon Lucumi , 28 ans. Le Colombien arrive de Bologne qui a cédé son taulier pour 20 millions d’euros . À six jours de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank