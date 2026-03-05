 Aller au contenu principal
Pour Luis Enrique, « la meilleure partie de la saison commence »
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 15:08

Pour Luis Enrique, « la meilleure partie de la saison commence »

Pour Luis Enrique, « la meilleure partie de la saison commence »

C’est bientôt le printemps, les oiseaux chantent et les frissons foot s’apprêtent à revenir. Luis Enrique , lui, attend cette période pour la dernière raison. Pour (se) rassurer un petit peu, le PSG se doit de tenir la baraque en huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea , à commencer par le match aller mercredi prochain. Mais avant de se frotter aux Blues , Ousmane Dembélé et sa bande vont devoir se (re)taper l’AS Monaco en Ligue 1 ce vendredi soir après avoir éliminé le club de la Principauté en C1 la semaine dernière.

«  C’est la meilleure partie de la saison qui commence, balance Enrique en conf’ de presse. Nous avons beaucoup discuté autour de ce que nous avons fait jusque-là, et ce qu’il faut améliorer. On veut que les joueurs profitent du fait de jouer au football, et nous allons jouer de belles affiches. Face à Monaco, c’est à la maison, c’est important, nous avons besoin des trois points. Nous avons hâte. »

SW pour SOFOOT.com

