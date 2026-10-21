Ligue des champions : La direction du FC Barcelone envisage de porter plainte auprès de l’UEFA contre le tifo des ultras du CUP du Paris Saint-Germain
Tel est pris qui croyait prendre. Vainqueur du FC Barcelone ce mardi soir (4-2), le Paris Saint-Germain a également remporté la bataille des tribunes. Comme à son habitude lors des grands rendez-vous, le Collectif Ultras Paris (CUP) a déployé un impressionnant tifo, ici une référence au film Massacre à la tronçonneuse , sur lequel on voit le personnage de Leatherface découper le blason du Barça avec son engin (la tronçonneuse, pas l’autre).
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