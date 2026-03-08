Pour Laurent Bonadei, l’équipe de France s’est mis « un peu de pression » face à la Pologne

Le job est fait mais peut mieux faire quand même. D’abord bousculée face à l’Irlande en début de semaine, l’équipe de France s’est bien rattrapée ce samedi en battant sèchement la Pologne (4-1) sur la pelouse du Stade Gaston-Gérard et termine la première fenêtre internationale sur la route du Mondial 2027 en tête de son groupe.

Une source de satisfaction pour le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei qui, en bon professionnel de la profession, prend évidemment « les matchs les uns après les autres » : « On a six points en deux matchs, on a pris le maximum qu’on pouvait prendre. Et à chaque stage, on essayera d’obtenir le maximum de points pour finir en tête de ce groupe, qui est relevé », a-t-il calculé après la rencontre, la tête déjà tournée vers le mois d’avril et une double confrontation à venir face aux Pays-Bas, « notre concurrent direct », contre qui la France devra « réussir à maintenir » son « avance pas considérable » , à savoir deux points.…

JD pour SOFOOT.com