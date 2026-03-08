A 40 ans, André-Pierre Gignac offre la victoire aux Tigres dans le derby de Monterrey

Physiquement au-dessus de Manuel Neuer au même âge, qui l’eut cru ? A 40 ans, André-Pierre Gignac n’est plus un titulaire indiscutable au sein de l’effectif des Tigres, n’empêche que l e Marseillais sait toujours se montrer particulièrement décisif dans les moments qui comptent . La preuve dans la nuit de ce dimanche, où il disputait ce qui pourrait être le tout dernier derby de Monterrey de sa carrière.

Entrée gagnante

Monté au jeu à la 80 e minute d’un Clasico particulièrement fermé, Gignac a délivré La U à la toute fin du temps additionnel en inscrivant le seul but de la rencontre d’une frappe aux six mètres qui termine dans le petit filet opposé. C’est la 190 e réalisation du Français en championnat du Mexique et sa première depuis le 26 octobre dernier .…

JD pour SOFOOT.com