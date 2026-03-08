Dix joueurs d’un club jamaïcain privés de visa à quelques jours d’un match contre Los Angeles

Ouvrez les frontières ! Deuxième de la ligue jamaïcaine, le club de Mount Pleasant doit se déplacer sur la pelouse du Los Angeles Galaxy le 12 mars prochain dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe des Champions de la CONCACAF. Problème : une dizaine de joueurs de l’effectif n’ont pas reçu de visa pour se rendre aux Etats-Unis , rapporte le New York Times.

Une conséquence de la politique migratoire trumpiste

Parmi les concernés, six joueurs sont de nationalité haïtienne. Or, l’Etat caribéen fait partie de la liste de 19 pays établie par Donald Trump, dont les ressortissants sont interdits d’accès au territoire étatsunien . Selon des sources du quotidien restées anonymes, le reste des bannis seraient Jamaïcains.…

JD pour SOFOOT.com