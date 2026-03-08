 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dix joueurs d’un club jamaïcain privés de visa à quelques jours d’un match contre Los Angeles
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 11:11

Dix joueurs d’un club jamaïcain privés de visa à quelques jours d’un match contre Los Angeles

Dix joueurs d’un club jamaïcain privés de visa à quelques jours d’un match contre Los Angeles

Ouvrez les frontières ! Deuxième de la ligue jamaïcaine, le club de Mount Pleasant doit se déplacer sur la pelouse du Los Angeles Galaxy le 12 mars prochain dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe des Champions de la CONCACAF. Problème : une dizaine de joueurs de l’effectif n’ont pas reçu de visa pour se rendre aux Etats-Unis , rapporte le New York Times.

Une conséquence de la politique migratoire trumpiste

Parmi les concernés, six joueurs sont de nationalité haïtienne. Or, l’Etat caribéen fait partie de la liste de 19 pays établie par Donald Trump, dont les ressortissants sont interdits d’accès au territoire étatsunien . Selon des sources du quotidien restées anonymes, le reste des bannis seraient Jamaïcains.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank