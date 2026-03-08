 Aller au contenu principal
L’ancienne cuisinière de Neymar nie avoir porté plainte contre lui
08/03/2026

L’ancienne cuisinière de Neymar nie avoir porté plainte contre lui

L’ancienne cuisinière de Neymar nie avoir porté plainte contre lui

Il n’est plus dans la sauce ? Alors que ce vendredi, le média brésilien Metrópoles écrivait que l’ancienne cuisinière personnelle de Neymar avait porté plainte contre lui pour conditions de travail abusives, celle-ci a réagi dans la foulée dans un communiqué publié sur son compte Instagram.

JD pour SOFOOT.com

