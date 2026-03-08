L’ancienne cuisinière de Neymar nie avoir porté plainte contre lui
Il n’est plus dans la sauce ? Alors que ce vendredi, le média brésilien Metrópoles écrivait que l’ancienne cuisinière personnelle de Neymar avait porté plainte contre lui pour conditions de travail abusives, celle-ci a réagi dans la foulée dans un communiqué publié sur son compte Instagram.
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer