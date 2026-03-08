Expulsé, un joueur U20 de Sassuolo pète un câble et s'en prend physiquement à un arbitre
Limite franchie.
Expulsé lors d’un match opposant son équipe de Sassuolo à Naples en championnat Primavera, le jeune Roumain Troy Tomsa a totalement pété les plombs ce samedi. Déjà averti d’un carton jaune, le milieu de terrain a commis un tacle dangereux sur un adversaire, que l’arbitre a sanctionné d’une faute. Jusque-là, pas de deuxième jaune, mais la réaction de Tomsa, hors de lui, a alors contraint l’officiel à dégainer le deuxième jaune. Si le joueur, furieux, semblait d’abord se diriger vers les vestiaires, il a ensuite fait demi-tour pour s’en prendre physiquement à l’arbitre .…
AL pour SOFOOT.com
