Pour la finale du Mondial 2030, le Maroc se montre insistant

Concours de celui qui aura la plus grande. Quelle enceinte obtiendra le Graal d’organiser la finale du futur Mondial ? Mais surtout, au-delà de ça, quel pays ? Fouzi Lekjaa a de nouveau insisté sur la candidature marocaine et sur celle de son futur stade Hassan-II, qui dépassera en capacité l’Espagne et son Santiago-Bernabéu.

Invité dans l’émission Saât Assaraha sur la chaîne marocaine 2M, Fouzi Lekjaa, qui préside la fédération marocaine, a été questionné sur l’avancement du chantier du stade Hassan-II , près de Casablanca, qui accueillera des matchs de la prochaine Coupe du monde, coorganisée avec le Portugal et l’Espagne.…

LT pour SOFOOT.com