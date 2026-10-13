L'avis tranché d'Enzo Maresca sur le PSG

Le Paris Saint-Germain a donc bien évolué . Il y a encore quatre printemps, lorsque les joueurs, coachs ou supporters voyaient leur équipe tirer Paris en Europe, l’impression qui ressortait était celle d’un club marqué par une appétence à se compliquer la tâche tout seul. Comme Enzo Maresca l’a réexpliqué ce mardi en conférence de presse, les statuts semblent avoir changé depuis : « Nous devons jouer le match parfait car c’est la meilleure équipe d’Europe de ces derniers temps », lâche-t-il avant de rappeler qu’ « ils ont gagné les deux dernières Ligues des champions ». Au cas où quelqu’un s’était caché dans une grotte depuis le Covid.

Le sentiment que Paris a une longueur d’avance

Les Cityzens comme les Parisiens font partie des 16 équipes à être allées chercher les trois points lors de la première journée de Ligue des champions. Pour rappel, les Skyblues sont repartis de Porto victorieux grâce au doublé du terrible Haaland, tandis que la bande à Luis Enrique a terrassé le Slovan Bratislava au Parc, 6-1.…

AC pour SOFOOT.com