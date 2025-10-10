Pour l'Opération National, une recrue débarque aux Girondins !
Irles a appelé à l’aide.
Les Girondins de Bordeaux n’ont pas super bien démarré leur deuxième saison en National 2, n’ont plus de directeur sportif depuis le départ de John Williams. Cinquièmes du groupe A pour le moment, les Bordelais n’ont pas enregistré l’arrivée du milieu de terrain Juan Mata, mais celle de Tidyane Diagouraga. Formé à Valenciennes, le joueur de 22 piges était libre depuis son départ de Clermont cet été. Il a joué 18 matchs de Ligue 2 dans sa carrière.…
UL pour SOFOOT.com
