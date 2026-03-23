Pour Kylian Mbappé, affronter le Brésil est « incroyable »

Voilà qui risque de ne pas plaire à tonton Makélélé. Invité ce lundi soir au Quai Branly, à Paris, pour promouvoir la mutuelle santé Alan dont il est devenu le nouvel ambassadeur, Kylian Mbappé n’a pas caché son excitation à l’idée d’affronter le Brésil en match amical, ce jeudi à Boston (21h) : « C’est vraiment incroyable de jouer contre le Brésil, les 5 étoiles, et incroyable de jouer contre une équipe qui peut potentiellement gagner la Coupe du monde, cela va nous permettre de nous jauger un petit peu », a-t-il déclaré.

Pas de panique, le genou du Kyks va bien

« L’équipe de la Colombie est aussi très bonne, avec beaucoup d’intensité. On ne va pas là-bas en vacances mais pour continuer la préparation pour le Mondial et essayer de consolider ce groupe déjà rempli de talents. », a-t-il ajouté, confiant également qu’il n’était absolument pas au courant de l’identité du successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus .…

FG pour SOFOOT.com