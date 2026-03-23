Le verdict médical tombe pour Mason Greenwood
Spoiler : pas besoin d’amputer ! Touché à la jambe gauche et contraint de céder sa place prématurément lors de la défaite de l’OM face au LOSC ce dimanche (1-2), Mason Greenwood connait désormais la gravité de sa blessure. Comme l’indique le communiqué médical publié par l’Olympique de Marseille ce lundi , l’attaquant anglais souffre « d’une béquille au quadriceps gauche , dont l’évolution sera suivie quotidiennement ».
Communiqué médical de l'Olympique de Marseille.…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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