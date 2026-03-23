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Les adieux de Pablo Longoria sur LinkedIn
information fournie par So Foot 23/03/2026 à 22:04

Les adieux de Pablo Longoria sur LinkedIn

Les adieux de Pablo Longoria sur LinkedIn

Pablo est désormais « OpenToWork ». Alors que l’Olympique de Marseille a annoncé ce lundi, par le biais d’un communiqué, avoir trouvé un accord avec Pablo Longoria sur les conditions de son départ du club, le désormais ex-président de l’OM a tenu a prendre la plume pour faire ses adieux au peuple marseillais, sur LinkedIn . « Je termine ce chapitre avec respect, perspective et gratitude […] L’Olympique de Marseille aura été une partie déterminante de ma carrière, non seulement pour ce qu’il représente dans le football, mais aussi pour les défis qu’il apporte », a-t-il notamment déclaré .

Président du club depuis 2021

« Au fil des années, j’ai compris que le football va bien au-delà des résultats, des transferts ou des décisions à court terme. Il s’agit de construire un modèle qui permette à un club d’être compétitif sur le terrain, durable dans sa structure et pertinent dans son rôle au sein de la société », complète-t-il.…

FG pour SOFOOT.com

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