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Pour Konaté, les Bleus sont « méchants »
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 18:21

Pour Konaté, les Bleus sont « méchants »

Pour Konaté, les Bleus sont « méchants »

Eux : forts et méchants. Depuis le début de cette Coupe du monde, l’équipe de France impressionne son monde par son jeu, mais également son attitude . Une force dont les Bleus ont bien conscience, et qu’ils comptent utiliser pour aller au bout de la compétition. Invité à décrire la mentalité de l’équipe en un seul mot, Ibrahima Konaté n’a pas hésité en conférence de presse : « Méchants, méchants ! » , s’est exclamé le futur madrilène.

Comment cela se traduit-il ? « On a la capacité à switcher entre la veille à l’entraînement, où on est taquins, où ca va rigoler, où c’est bon enfant, tout en étant extrêmement sérieux. Mais lorsque l’on arrive avant le match ou que l’on est sur le chemin dans le bus, on voit que chaque joueur est dans un état esprit de gagne , décrit encore Ibou. On a le même objectif commun. C’est pour ça j’utilise ce mot pour nous décrire. »

TB pour SOFOOT.com

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