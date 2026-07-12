Football/Coupe du monde: Les propos racistes de Mariano Rajoy dénoncés en France et en Espagne

Le PP, parti d'opposition espagnol, organise une manifestation contre le gouvernement socialiste

Le président ‌de la Fédération française de football a dénoncé dimanche les ​propos tenus par l'ancien président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy selon lequel l'équipe alignée pour la Coupe du monde ​en Amérique du Nord ne comportait aucun Français.

"Les propos de Mariano Rajoy évoquant ​l'équipe de France comportent des ⁠relents de racisme intolérables. Et interrogent sur le détestable ‌climat qui génère de tels remugles", a écrit Philippe Diallo sur X.

"Nos joueurs n'ont aucun ​certificat de nationalité ‌à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol."

Qualifiée en ⁠demi-finale après sa victoire (2-0) contre le Maroc, la France rencontrera mardi l'Espagne qui a battu la Belgique vendredi (2-1).

Dans une ⁠tribune publiée par ‌El Debate, l'ancien dirigeant conservateur écrivait que ⁠si la France possédait un "effectif de très grande qualité", ‌il ne comportait "aucun Français".

Ces propos, qui interviennent après ⁠les déclarations racistes et insultantes tenues par la ⁠sénatrice paraguayenne ‌Celeste Amarilla à l'encontre de l'attaquant français Kylian Mbappé, ont ​également été condamnés par l'actuel ‌président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

"Certains continuent de définir l'appartenance à une nation ​en fonction du nom de famille, du lieu de naissance ou de la couleur de peau", ⁠a écrit le chef du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE).

"D'autres la définissent par l'enracinement dans un pays et la volonté de contribuer à son développement. En jouant au football. En prenant soin de nos aînés. Ou en créant des entreprises."

(Rédigé ​par Nicolas Delame)