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Football/Coupe du monde: Les propos racistes de Mariano Rajoy dénoncés en France et en Espagne
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 21:04

Le PP, parti d'opposition espagnol, organise une manifestation contre le gouvernement socialiste

Le PP, parti d'opposition espagnol, organise une manifestation contre le gouvernement socialiste

Le président ‌de la Fédération française de football a dénoncé dimanche les ​propos tenus par l'ancien président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy selon lequel l'équipe alignée pour la Coupe du monde ​en Amérique du Nord ne comportait aucun Français.

"Les propos de Mariano Rajoy évoquant ​l'équipe de France comportent des ⁠relents de racisme intolérables. Et interrogent sur le détestable ‌climat qui génère de tels remugles", a écrit Philippe Diallo sur X.

"Nos joueurs n'ont aucun ​certificat de nationalité ‌à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol."

Qualifiée en ⁠demi-finale après sa victoire (2-0) contre le Maroc, la France rencontrera mardi l'Espagne qui a battu la Belgique vendredi (2-1).

Dans une ⁠tribune publiée par ‌El Debate, l'ancien dirigeant conservateur écrivait que ⁠si la France possédait un "effectif de très grande qualité", ‌il ne comportait "aucun Français".

Ces propos, qui interviennent après ⁠les déclarations racistes et insultantes tenues par la ⁠sénatrice paraguayenne ‌Celeste Amarilla à l'encontre de l'attaquant français Kylian Mbappé, ont ​également été condamnés par l'actuel ‌président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

"Certains continuent de définir l'appartenance à une nation ​en fonction du nom de famille, du lieu de naissance ou de la couleur de peau", ⁠a écrit le chef du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE).

"D'autres la définissent par l'enracinement dans un pays et la volonté de contribuer à son développement. En jouant au football. En prenant soin de nos aînés. Ou en créant des entreprises."

(Rédigé ​par Nicolas Delame)

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