information fournie par So Foot • 20/02/2025 à 09:51

Pour Khvicha Kvaratskhelia, le PSG peut gagner la Ligue des champions

À peine arrivé qu’il rêve déjà plus grand.

Buteur pour sa première titularisation en Ligue des champions avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a livré une prestation de grande qualité contre Brest , à l’image de tous les Parisiens. Un pas de plus dans le processus d’adaptation du Géorgien. « Je suis très heureux, tout va bien. Il faut du temps, tu changes de pays, c’est différent, ce n’est jamais facile , reconnaissait-il après la rencontre. Mais je pense que tout va dans le bon sens et je travaille dur. Je dois remercier tout le monde pour l’accueil. » …

TB pour SOFOOT.com