Pour Karl-Heinz Rummenigge, Newcastle est « idiot » et le marché des transferts doit changer

Le Bayern appelle à l’aide.

Cet été, le Bayern Munich voulait franchement faire signer Nick Woltemade en provenance du VfB Stuttgart. Sauf que les Souabes se sont montrés un peu trop gourmands , que le dossier a traîné jusqu’en toute fin de mercato, et que c’est finalement Newcastle et ses moyens conséquents qui a raflé la mise. Déjà frustrés dans le dossier Wirtz, les Bavarois l’ont donc été dans celui du nouvel avant-centre en vogue outre-Rhin et l’ont mauvaise, notamment Karl-Heinz Rummenigge, ancien président et désormais au board du club. Dans une interview à l’émission Blickpunkt Sport , il a légitimé l’arrêt des négociations du côté de son club du fait des montants trop élevés réclamés. Mais il a tout de même tenu à féliciter Stutggart… en taclant Newcastle : « Je ne peux que féliciter Stuttgart d’avoir trouvé, pour ainsi dire, un idiot prêt à payer autant, car nous n’aurions certainement pas fait ça ».…

JF pour SOFOOT.com