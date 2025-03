Pour Joao Neves, le Paris Saint-Germain est « meilleur » que Liverpool

Pas d’excès de confiance, mais pas de langue de bois non plus.

Interrogé en conférence de presse sur le huitième de finale de C1 à venir entre son Paris Saint-Germain et Liverpool, Joao Neves s’est montré clair : pour lui, les Reds ne sont pas plus forts . « La meilleure façon de défendre sur ces joueurs, c’est d’avoir la balle et de la garder. On va faire de notre mieux, on va bouger et on va faire circuler le ballon. En tant qu’équipe, je pense qu’on est meilleur » , a ainsi estimé le milieu de terrain.…

FC pour SOFOOT.com