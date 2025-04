Pour Jean-Louis Gasset, « il faut arrêter d’espérer » le maintien de Montpellier

Tout droit vers la Ligue 2.

Après la nouvelle défaite de Montpellier contre Le Havre (0-2) ce dimanche, Jean-Louis Gasset a acté la relégation en conférence de presse : « Rideau. On est mauvais, on n’a pas notre place en Ligue 1. » Le MHSC, lanterne rouge, a enchaîné une neuvième défaite consécutive, n’a inscrit qu’un but en deux mois et pointe à onze points du barragiste rémois.…

CV pour SOFOOT.com