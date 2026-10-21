Pour Erik ten Hag, Manchester United était vraiment à la bourre

Le football, c’est mathématique. Ces dernières années, les datas sont de plus en plus importantes dans le sport et de nombreux clubs les utilisent pour recruter, par exemple.

Erik Ten Hag fait partie de ces entraîneurs sensibles à cette nouveauté. « Les données ont changé le monde entier, et maintenant, c’est au tour de l’IA d’arriver, et chaque organisation doit en tenir compte, s’est-il exprimé dans The Athletic. Je pense que Manchester United passe à côté de certains aspects. Au moment où je suis arrivé, ils commençaient tout juste. Par exemple, à l’Ajax, les données faisaient déjà partie intégrante du système depuis longtemps. » …

LP pour SOFOOT.com