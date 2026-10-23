Des nouvelles rassurantes pour Kango après sa lourde chute

Plus de peur que de mal. Évacué sur civière après être mal retombé lors d’un duel aérien avec un adversaire pendant la claque reçue par l’Olympique lyonnais sur la pelouse de Hoffenheim (3-0), Steeve Kango va bien. Le jeune joueur de 20 ans était resté plusieurs minutes au sol à la suite du choc, survenu avant la demi-heure de jeu, avant d’être transporté à l’hôpital.

Les examens n’auraient rien révélé

L’entraîneur portugais de l’OL, Paulo Fonseca, a tenu à rassurer sur l’état de santé de son joueur : « Le médecin m’a dit qu’il va bien. » Selon les informations de RMC Sport, les examens n’auraient rien révélé d’inquiétant. Le latéral droit, remplacé par Noham Kamara, devra désormais suivre un protocole commotion avant de rejoindre dès demain son équipe, qui passera la nuit en Allemagne.…

TM pour SOFOOT.com