Fonseca assume avoir fait tourner pour se concentrer sur le PSG

Droit dans ses bottes. En conférence de presse après la lourde défaite de l’Olympique lyonnais face à Hoffenheim (3-0), lors de la 3 e journée de la phase régulière de Ligue Europa, Paulo Fonseca a justifié la rotation de son effectif . Pour le technicien portugais, le match le plus important de la semaine reste celui de dimanche face au Paris-SG.

« Nous avons un match très important contre le PSG »

« On a géré les temps de jeu de l’équipe car nous avons un match très important pour nous et très difficile contre le PSG. Donc je dois gérer les temps de jeu » , a expliqué le technicien portugais, avant de tenter d’expliquer la débâcle. « Peut-être que mon message n’est pas passé. La façon dont on devait jouer ici était claire, j’avais beaucoup parlé avec les joueurs. Mais le message n’est peut-être pas passé, je ne sais pas… » …

TM pour SOFOOT.com